Застосунок PolitScanner сканує зображення політика та відразу показує його досьє





В Україні запустили мобільний застосунок з промовистою назвою PolitScanner, який сканує зображення політика та інформує про його діяльність, біографію, програму і доходи. За його розробкою стоїть громадська організація «Інститут політичної інформації». Про це повідомив регіональний представник організації Павло Колотвін.

В основі PolitScanner лежить технологія розпізнавання облич. Виборці можуть відсканувати зображення політика з будь-яких рекламних носіїв та отримати інформацію про нього і його політичну діяльність.

Для використання застосунок PolitScanner потрібно завантажити на мобільний пристрій, а потім навести камеру телефона на зображення політика, який зацікавив виборця. Детальну інформацію про політика можна отримати протягом кількох секунд, запевнюють розробники.

Використовуючи застосунок PolitScanner, виборець має можливість проаналізувати зображення політика на будь-якому електронному носії (ТВ, планшети, мобільні пристрої) та в газетах, брошурах, білбордах або інших видах політичної реклами, де є фотографія кандидата. Технологія розпізнавання облич скерує користувача на сторінку кандидата, де буде необхідна для виборця інформація.

Мета проєкту — підвищити зацікавленість у політичних процесах ширших кіл виборців, залучення молоді та активних громадян до обговорення політичних програм кандидатів, їхнього політичного бекграунду та обіцянок.

Мобільний застосунок доступний для використання в Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Києві, Маріуполі, Миколаєві, Івано-Франківську, Вінниці, Запоріжжі, Луцьку, Тернополі та Кривому Розі. Команда проєкту працює над тим, щоб розширити список міст.

Застосунок PolitScanner вже доступний для завантаження на iOS в магазині App Store. Версія для Android має з’явитись в Google Play найближчим часом — ПЗ знаходиться на модерації (поки його можна завантажити з офіційного сайту проєкту).

Джерело: imi.org.ua та PolitScanner