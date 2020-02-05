4G в диапазоне 900 МГц получил «зеленый свет»: «Интертелеком» может построить свою сеть 😮

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На сегодняшнем заседании Кабинет Министров Украины принял соответствующее решение, которое фактически дает «зеленый свет» расширению покрытия 4G в диапазоне 900 МГц. О принятии решения сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Говоря о документе, это то самое решение с необходимыми изменениями в План использования РЧР для «открытия» диапазона так называемых низких частот для технологии LTE. Упрощенно говоря, этим решением Кабмин выдал операторам разрешение на установку оборудования и расширение 4G-сетей в диапазоне 900 МГц.

Уже в первых числах марта операторы смогут обновить свои лицензии, чтобы приступить к расширению сетей 4G, используя свои частоты в диапазоне 900 МГц.

Премьер-министр еще раз подтвердил, что «большая тройка» операторов (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) приступит к расширению своих сетей 4G в июле. Но главной неожиданностью стало объявление, что «Интертелеком», от которого в последнее время не было никаких новостей, начнет развивать собственную сеть 4G, причем в апреле!

Алексей Гончарук выразил надежду, что операторы покажут хорошие темпы расширения покрытия и одна из амбициозных целей нынешнего правительство будет достигнута. Речь о том чтобы к 2024-м обеспечить доступом к высокоскоростному интернету 4G 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов.

Напомним, что осенью прошлого года Кабмин и крупнейшие операторы мобильной связи подписали меморандум о развитии 4G-сетей в Украине. Также операторы составили общий план действий, который поддержал регулятор НКРСИ. Получение разрешения от Антимонопольного комитета является один из шагов в рамках этого плана.

Первоначально Киевстар, Vodafone и lifecell договорились о перераспределении частот в диапазоне 900 МГц, что позволит уже через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину, еще летом прошлого года. При этом НКРСИ рассчитывает, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 месяцев (в 2025 году).