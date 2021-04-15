Apple зареєструвала в Україні торгові марки «‎Эппл» та «‎Яблоко», а Facebook запатентував лого Oculus





Відомі американські компанії Apple та Facebook одночасно зареєстрували нові торгові марки в Україні. На внесення відповідних записів до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, які засвідчують право власності на знаки, звернула увагу користувачка Facebook.

« Укрпатент» видав патенти Apple (2) та Facebook (1) 14 квітня.

Наразі Apple, як відомо, активно готується до відкриття українського представництва — офіційне відкриття офісу у Києві відбудеться у цьому, або наступному місяці. З огляду на це реєстрація знаків для товарів і послуг — буденна справа. Тим паче Apple вже і раніше неодноразово реєструвала торгові марки в Україні. Єдине, що дивує — це самі найменування, які фактично є російськими словами. З іншого боку, заявки на реєстрацію цих торгових марок Apple подала ще у 2017 році та далеко не факт, що компанія взагалі планує їх використовувати. Можливо, беручи до уваги українські реалії (згадуємо патентне протистояння Xiaomi Inс з NIS), Apple вирішила підстрахуватись та зареєструвати всі можливі варіації.

Що ж до Facebook, будемо сподіватись що рано чи пізно компанія підпише партнерство з українськими дистриб’юторами та почне офіційно продавати в Україні продукцію Oculus. Тільки вчора ми розповідали про велике оновлення ПЗ VR-гарнітури Quest 2.