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Apple зареєструвала в Україні торгові марки «‎Эппл» та «‎Яблоко», а Facebook запатентував лого Oculus

Apple зареєструвала в Україні торгові марки «‎Эппл» та «‎Яблоко», а Facebook запатентував лого Oculus

Apple зареєструвала в Україні торгові марки «‎Эппл» та «‎Яблоко», а Facebook запатентував лого Oculus


Відомі американські компанії Apple та Facebook одночасно зареєстрували нові торгові марки в Україні. На внесення відповідних записів до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки, які засвідчують право власності на знаки, звернула увагу користувачка Facebook.

«Укрпатент» видав патенти Apple (2) та Facebook (1) 14 квітня.

Apple зареєструвала в Україні торгові марки «‎Эппл» та «‎Яблоко», а Facebook запатентував лого Oculus
Скріншот зі сторінки Alina Seroshtan-Tatarinova у Facebook
Наразі Apple, як відомо, активно готується до відкриття українського представництва — офіційне відкриття офісу у Києві відбудеться у цьому, або наступному місяці. З огляду на це реєстрація знаків для товарів і послуг — буденна справа. Тим паче Apple вже і раніше неодноразово реєструвала торгові марки в Україні. Єдине, що дивує — це самі найменування, які фактично є російськими словами. З іншого боку, заявки на реєстрацію цих торгових марок Apple подала ще у 2017 році та далеко не факт, що компанія взагалі планує їх використовувати. Можливо, беручи до уваги українські реалії (згадуємо патентне протистояння Xiaomi Inс з NIS), Apple вирішила підстрахуватись та зареєструвати всі можливі варіації.

Що ж до Facebook, будемо сподіватись що рано чи пізно компанія підпише партнерство з українськими дистриб’юторами та почне офіційно продавати в Україні продукцію Oculus. Тільки вчора ми розповідали про велике оновлення ПЗ VR-гарнітури Quest 2.

Oculus анонсировала крупное обновление прошивки Quest 2 — нативная беспроводная связь с ПК, режим 120 Гц и виртуальные мониторы Infinite Office

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