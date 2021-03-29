Мінцифра анонсувала «‎Статичний QR» для бізнесу — легкий та простий обмін цифровими документами через Дію





Про новий сервіс під назвою «‎Статичний QR», яка дозволить українцям легко та безпечно обмінюватись персональними даними з різними закладами для отримання послуг, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Нова послуга, яка стане складовою мобільного застосунку Дія, покликана дати українцям простий та зручний спосіб одержання послуг там, де для цього потрібно надавати копії своїх документів. Ідея полягає в тому, щоб бізнес і споживачі обмінювались цифровими версіями документів через Дію, використовуючи систему на базі QR-кодів.

«Будь-який підприємець зможе створити QR-код, розмістити його на зручному місці. Клієнт, навівши на нього [камеру смартфону — прим.ред.], отримає сповіщення з проханням підтвердити передачу цифрової копії документа. Підтвердивши політику конфіденційності в один клік, адміністратор отримає на пошту цифрову копію документа. Не потрібно нічого ксерокопіювати, фотографувати, переписувати. Це буде новий етап розвитку цифрових документів у країні, яка стане першою у світі, де електронний паспорт буде прирівняний до звичайного». Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України

Послуга «‎Статичний QR» стане частиною наступного великого оновлення Дії, яке презентують на майбутній презентації Diia Summit. Разом з нею очікується анонс ще декількох важливих послуг, в тому числі послуги зміни місця реєстрації онлайн та електронного підписа Дія ID. Також днями Мінцифра обіцяла що до кінця цієї весни у Дії можна буде подати декларацію та сплатити податки для ФОП.