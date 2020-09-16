Кабмин приравнял электронные номер налогоплательщика (РНОКПП) и справку переселенца в «Дії» к их бумажным аналогам





Цифровые копии еще двух документов в приложении «Дії» получили такую же юридическую силу, как и обычные (бумажные/пластиковые) документы. Речь об электронном номере налогоплательщика (РНОКПП) и цифровой справке переселенца. Соответствующие изменения в законодательство вносит принятое сегодня Кабинетом Министров Украины постановление (оно пока не опубликовано на сайте правительства), сообщает Минцифры.

Одновременно правительство утвердило механизм использования электронных копий документов в «Дії». Теперь торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы. В Минцифры заверяют, что теперь не будет ситуаций с отказом в предоставлении услуг по документам в «Дії». Также постановление содержит перечень ситуаций, когда можно воспользоваться документами в смартфоне. Вот он:

предоставление услуг почтовой связи

проведение банковских операций

на кассах супермаркетов для подтверждения возраста

предоставление административных услуг

возврат средств, уплаченных за товар, и тому подобное.

Ранее Кабмин также приравнял электронные паспорта в «Дії» к их бумажным аналогам (еще в начале года). С тех пор Минцифры активно трудится над расширением области применения этих самых электронных паспортов.

Электронный номер налогоплательщика (РНОКПП) появился в «Дії» на прошлой неделе (пока в бете), а цифровая справка переселенца должна стать доступна в ближайшие дни (по крайней мере, это обещает глава ведомства). Оба документа входят в грядущее крупное обновление, чей релиз запланирован на следующий месяц.

Источник: Минцифры