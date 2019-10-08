Крупнейшая фасадная солнечная станция в западной Украине (до 200 МВт⋅ч в год). Как «ОККО» обновила фасад главного офиса во Львове





Только в прошлом месяце мы рассказывали про весьма интересное архитектурное сооружение —офисный центр Brattørkaia в Норвегии. Большая часть фасада здания и крыша усыпана солнечными панелями, благодаря чему оно производит вдвое больше энергии, чем потребляет. Причем все было продумано на этапе проектирования, выглядит все очень красиво, а сами панели придают зданию весьма футуристический вид.

Подобные проекты по оснащению фасадов и крыш солнечными панелями с целью снижения объемов потребляемой энергии и повышения энергоэффективности объекта все чаще встречаются в Украине, например, в начале года мы писали про ОСМД «Оберіг на Позняках», которое оформило часть фасада жилого дома солнечными панелями. Теперь же стало известно о еще одном подобном проекте обновления фасада старого здания солнечными панелями, причем выглядит все настолько эстетически привлекательно, что проект вполне можно считать одним из лучших с точки зрения того, как все реализовано. Речь о семиэтажном административном здании центрального офиса сети АЗК «ОККО» во Львове. Подробности о проекте (все работы уже завершены) рассказал основатель OKKO Group и глава Наблюдательного Совета «Концерна Галнафтогаз» Виталий Антонов на своей страничке в Facebook.

Заглавное фото отлично показывает, как здание выглядит сейчас, а вот каким оно было до модернизации:

По словам основателя OKKO Group, фасадная солнечная станция на здании бывшего завода телеграфной аппаратуры является самой крупной в западной Украине. На крыше и фасаде здания разместили около 1000 солнечных панелей. Общая площадь покрытия — 1620 м2. В год станции способна вырабатывать до 200 МВт⋅ч электроэнергии. Этого объема должно быть достаточно, чтобы полностью покрыть месячное энергопотребление десяти стоквартирных домов. Увы, финансовые подробности не разглашаются, так что неясно, какой расчетный срок окупаемости инвестиций.

Отметим, что это уже не первый такой энергоэффективный проект «ОККО». Еще в 2017 года компания по примеру Tesla начала устанавливать солнечные станции на крышах собственных АЗС. На сегодня несколько комплексов «ОККО» в Киеве и Черновцах оснащены собственными кровельными солнечными электростанциями. Кроме того, «ОККО» сейчас развивает собственную сеть станций зарядки для электромобилей. В следующем году «ОККО» планирует расширить сеть еще 350 станциями зарядки, чтобы точки подключения были на всех комплексах компании.

Источник: Facebook